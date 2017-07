Santiago – A tradicional festa do Colono e Motorista será nos dias 22 e 23 de julho. No sábado, 17h, haverá missa festiva, apresentações artísticas e shows com artistas regionais. Domingo, 8h30min, procissão motorizada saindo da praça em direção ao distrito, com a participação de caminhões, carros e motos. A imagem de São Cristóvão será levada pelo caminhão de Vitor Lara e na chegada à Betânia haverá bênção das chaves para todos os motoristas. Os festejos prosseguem todo o dia.