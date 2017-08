Santiago – Dezenas de quadras estarão fechadas para o trânsito neste domingo, 20. O Dia do Vizinho já se tornou tradicional (24ª edição) e cresce a cada ano graças ao empenho da professora Enadir Vielmo, coordenadora geral da festa. Entre as atrações estão o almoço e lanche partilhado, brincadeiras e escolha do vizinho mais novo e mais velho.