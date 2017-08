Vergonha para o Rio Grande!

Roubo de gado vira notícia nacional

O Fantástico mostrou que o abigeato é um crime que está longe da solução. No RS são 30 ocorrências por dia e 10 municípios lideram as estatísticas, entre eles Alegrete e São Borja. O método mais comum consiste em carnear na propriedade, mas há casos em que cargas são levadas durante as madrugadas e os animais entregues em frigoríficos e matadouros. A reportagem também mostrou um caso ocorrido em São Francisco, em que os ladrões cortaram as pernas de uma vaca, mas fugiram antes de terminar o serviço, deixando o animal à míngua.

Poucos casos são investigados

Dados apurados através da Lei de Acesso à Informação mostraram que nos 10 municípios em que mais houve abigeato no RS em 2015 e 2016, foram registradas 3.358 ocorrências, mas somente em 198 os inquéritos foram remetidos à Justiça, 5,8% dos casos. Conforme a Farsul, o furto de quase 9 mil bovinos em 2016 causou prejuízos de mais de

Conteúdo liberado somente para assinantes. Assine aqui![/woocommerce_non_members_