Você também pode figurar entre Os Melhores do Ano

(por Denilson Cortes e João Lemes)

Santiago é um celeiro de talentos, com empresários ou profissionais liberais que se destacam. Por isso, anualmente a comunidade elege e a Agência Oficial, com apoio do Expresso, premia Os Melhores do Ano. E para os que não foram eleitos neste ano, recomendo a leitura de “A Estratégia do Olho do Tigre”, de Renato Grinberg. Entre suas lições está a máxima “se o mundo empresarial é uma selva, seja o predador,” pregando a necessidade de não sermos passivos frente ao concorrente. Uma característica importante para a vitória é ter garra acima da média. Se você tiver isso, pode ter certeza de que está no caminho e no próximo ano você também estará no tapete vermelho deste magnífico evento.