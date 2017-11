Santiago é finalista de ação nacional de uso do sistema Conviva de gestão na Educação

De 4 mil municípios que usam da plataforma Conviva, de gestão na educação, Santiago está entre os 10 municípios melhores. Trata-se de uma plataforma de gerenciamento de dados online, criado pela União Nacional de Dirigentes Municipais (Undime), para dar suporte aos dirigentes municipais de educação e equipe no processo de gestão de suas secretarias.

Há poucos dias, a secretária de Educação Mara Rebelo esteve em São Paulo para receber prêmio pelo uso do sistema. A novidade é que Santiago, além de ser finalista da 3ª Ação de Reconhecimento do Conviva, pode ser um dos três melhores do Brasil por meio da votação popular. E você pode ajudar. O prazo é até 27 de novembro.

Basta acessar e votar pelo link https://convivaeducacao.org.br/reconhecimento