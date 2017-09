A tabela de jogos da Copa Santiago

O Cruzeiro divulgou a tabela de jogos da 29ª Copa Santiago, que acontecerá de 12 a 28 de janeiro. A Chapecoense, que era dúvida por causa da tragédia ocorrida há pouco, entrou em contato com a organização e confirmou sua vinda. Será sua segunda participação na competição. As treze equipes foram divididas em três grupos. O Cruzeiro, atual campeão, faz o jogo de abertura com o Palmeiras no dia 12, às 21h. O clássico Gre-Nal será no sábado (14), às 20h.

Grupo 1: Cruzeiro (Santiago), Palmeiras, Tubarão (SC), 3 de Febrero (Paraguai) e Atlético Santa Cruz (Bolívia).

Grupo 2: Inter, São Paulo, Figueirense (SC), Sport Recife.

Grupo 3: Grêmio, Ponte Preta, Chapecoense (SC), Gama (DF).

Ingressos para a 1ª fase

Social – 35,00 (concorre a moto dia 28 de janeiro).

Arquibancada – 20,00 (também concorre a moto).

Geral – 10,00.