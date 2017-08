Atlético é campeão da segundona de futsal

Santiago – O título foi conquistado na noite de quinta, 17, com uma vitória, de virada, de 5 a 3 em cima do Capão do Cipó. O jogo começou bastante equilibrado e foi a equipe cipoense que anotou primeiro. Tainã chutou de longe para abrir o marcador, aos 6 minutos. A torcida ainda comemorava quando André deixou tudo igual. A virada do Atlético saiu novamente dos pés de André. Rafael ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo.

No segundo, o Atlético dominou e aumentou a diferença no placar com André e Vitor. O time cipoense chegou a esboçar uma reação faltando menos de um minuto para o apito final. Tainã e Everton descontaram. As duas equipes irão disputar a 1º divisão de 2018.

Mais decisões

Nesta sexta (18) tem a final do Municipal de Futsal sub-21 entre Liquigás e Ponte Preta. Após, Nacional e Ponte Preta decidem o título da 1ª Divisão, às 21h no ginasião. As finais serão transmitidas pela Rádio Santiago e pelo site Conteúdos Criativos.