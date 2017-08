Santiago – Em comemoração aos 43 anos do 5º RPMon, a Brigada promoverá a 7ª Copa Salta Santiago de Hipismo, a 6ª etapa do Campeonato de Saltos da Brigada e a 3ª etapa da Liga Central dos Esportes Equestres. A temporada hípica acontece no sábado e domingo, 26 e 27, e são aguardados mais de 100 conjuntos (cavalo e cavaleiro) representando todas as regiões do Estado. Nos dias de provas os competidores disputarão várias séries, com obstáculos entre 0,60 metros e 1,20.