Grêmio entre os 10 melhores times do mundo

A boa fase do Tricolor gaúcho nas três competições que está disputando (Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores) colocou o clube como o melhor time brasileiro em um ranking divulgado pelo site Club World Ranking. Conforme a lista, o Tricolor está em 10º lugar, atrás de outros grandes times como Real Madrid, Barcelona, Juventus e Bayer de Munich. No ranking, o Grêmio soma 10.099 pontos, com 566 vitórias e 261 derrotas. A pontuação é calculada com base nos resultados dos jogos das equipes nas últimas 52 semanas. O Inter está na posição de número 188.

O peso de cada ponto é analisado por diversos componentes da partida, como resultado, importância do confronto, adversário, competição, confederação, entre outros. Os três primeiros são Real Madrid (1º), Barcelona (2º), Atlético de Madri (3º). Fora do continente europeu, dois argentinos aparecem no top 10. O River Plate, na 4ª posição, e o San Lorenzo, na 8ª.