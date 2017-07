O Rio Grande perde Paulo Santana, o mais fanático torcedor gremista!

O colunista e comentarista esportivo Paulo Sant’Ana, 78 anos, morreu na noite de quarta, 19. Ele já vinha com a saúde fragilizada há alguns anos, tendo deixado as funções de comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha em 2014. Autoproclamado um “viciado” em cigarro, Sant’Ana foi diagnosticado ao longo da vida com um câncer de rinofaringe. Ainda assim, continuou contribuindo com suas colunas no jornal Zero-Hora e participações nos programas radiofônicos e televisivos.

Francisco Paulo Sant’Ana nasceu 1939, em Porto Alegre. Foi feirante e inspetor de polícia antes de se consagrar como comunicador. Rompendo um certo tabu, sempre foi gremista fanático e declarado nas suas colunas de esportes da Zero-Hora, assim como no trabalho na Rádio Gaúcha, a partir de 1971. Nos anos 90, começou a escrever como colunista do cotidiano. O velório ocorre na Arena do Grêmio.