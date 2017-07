Santiago bate Santa Maria pelo Futsal Série Bronze

(Por Estêvão Limana)

A SER Santiago venceu a UFSM no último domingo por 4×1, em Santa Maria. Com gols de Vini, Rafael Cipó, Igor e Carlos André, o Azulão subiu para a terceira posição da chave 1 no estadual de futsal Série Bronze. Já a equipe universitária acumula a 9ª derrota consecutiva, mas ainda segue na briga pela classificação.

No primeiro tempo a SER Santiago atuou pressionando a marcação na saída das jogadas. Aos 5min, Vini abriu o placar. 20 segundos depois, Rafael Cipó ampliou. A UFSM tentava reagir, mas era contida e abria espaço para os contra-ataques. Aos 13min, Igor fez o terceiro, e nos minutos finais o goleiro Carlos André, em um chute de fora da área, também deixou o seu.

Na segunda etapa a equipe da casa voltou mais ofensiva e descontou com Fiapo. Após o gol, o jogo ficou interrompido por 40min por causa de uma confusão de torcedores com a segurança. Na volta da parada, a UFSM jogou com o goleiro-linha, mas a equipe santiaguense segurou o resultado.

Com 27 pontos a SER Santiago já está classificada para a fase seguinte. Agora vai pegar o São José de Cachoeira no próximo sábado (29).