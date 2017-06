Um torcedor apaixonado pelo Colorado

São Chico – O comerciante Derli Tourem, 59 anos, é o proprietário deste fusca ano 80 personalizado com as cores do Internacional. Por onde passa chama atenção de colorados e até de gremistas. Mesmo seu time tendo sido rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, ele diz que será sempre Inter na vitória ou na derrota. Derli conta que a cada lançamento de camisa compra duas e até as cuecas que usa tem as cores do colorado. No sábado, 4, o Inter empatou o Gre-Nal em 2 a 2, depois de sair atrás no placar.