Aprenda a se maquiar com Agustín Fernandez

Santiago – O maquiador Augustín Fernandez virá a Santiago no dia 30 de janeiro para um workshop de maquiagem profissional e automaquiagem . O profissional tornou-se referência na área após ganhar visibilidade na internet com tutoriais maquiagem publicados em suas redes sociais. A distribuidora de cosméticos, 7B Profissional, é a responsável pela vinda do maquiador a Santiago. O encontro será no Centro Empresarial.

Augustín é uruguaio, mas mora no Brasil há alguns anos. O maquiador e cabeleireiro ganhou fama pela internet ao ensinar mulheres a se maquiar. Ele também chama atenção por misturar looks considerados femininos e masculinos. O sucesso virtual acabou refletindo da vida profissional e hoje ele dá cursos por todo o país e atende diversos famosos.

Informações: 99924-5208.