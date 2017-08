Desemprego aumenta procura pelo Bolsa Família

Mesmo com uma recente diminuição, o número de desempregados no Brasil fez com que 4.327 famílias gaúchas voltassem ao programa Bolsa Família em 2017. A âmbito nacional, este número é de 143,8 mil e a fila de espera para reingresso chega a 525 mil famílias.

O RS está em 12° lugar em ranking de pessoas que voltaram a receber o benefício neste ano, segundo tabela do Ministério de Desenvolvimento Social. A lista leva em consideração o número bruto de famílias e não a proporção de acordo com o número de moradores.

Desemprego

Recentemente, dados divulgados pelo IBGE mostraram que o Brasil registrou o primeiro trimestre com queda na taxa de desempregados desde o fim de 2014. A taxa ficou em 13% no segundo trimestre de 2017, contra 13,7% nos três primeiros meses do ano. A estimativa para o número de desempregados também caiu, passando para 13,5 milhões, 690 mil a menos do que no período anterior.

*Colaboração de Stêvão Limana