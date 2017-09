Encontro da família Carlotto

Santiago – É a 4ª vez que os descendentes do italiano Angelo Carloto se encontram para fortalecer os laços familiares. Neste ano, a reunião em comemoração aos 128 anos de descendência será na Valle in Fiore, no sábado, 14, e domingo, 15. Na programação, fechada para convidados, estão almoços à moda italiana e gaúcha, jantar-baile e visitação ao casarão de Angelo e à Gruta de Nova Esperança.

A história da família começou com a vinda de Angelo Carlotto para o Brasil. Ele era filho de Benjamin Carlotto e Tereza Dario, nascido em 7 de abril de 1889, em Montorso Vicentino, na Itália. Veio para o Brasil com sete anos e, juntamente com sua família, estabeleceu-se em Jaguari, trabalhando na agricultura.

Com 24 anos, Angelo casou-se com Maria Luiza Perufo, com o qual teve cinco filhos. Acabou ficando viúvo e três anos depois, casou-se com Olga Zanite Scargmanhã com quem teve mais 11 filhos. A maioria já faleceu, mas deixou descendentes que seguem as tradições da família. No evento do final de semana são esperadas mais de 300 pessoas de diferentes regiões brasileiras e até de fora do país.