Linguiça do Supermercado Guasso tem selo de aprovação municipal

Santiago – Foi entregue o 9º certificado do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, para o Supermercado Guasso. A entrega foi feita pelo prefeito Tiago Gorski, pelo secretário de Agricultura, Ademar Canterle e pela veterinária Patrícia Medina ao empresário Vander Guasso. Ele conta que a sua empresa fez todas as adequações exigidas pelo serviço de inspeção, investindo em qualificação das instalações e treinamento de seus açougueiros. Agora, toda a linguiça, salsichão e o charque serão produzidos no supermercado da Getúlio Vargas e vendidos também nas outras filiais.

A veterinária Patrícia Medina considera que as empresas que se adequam ao SIM garante a segurança alimentar seus clientes. “Esse certificado dá a garantia ao consumidor de que lá ele encontra um produto de qualidade e comprovação, produzido dentro do que é exigido dentro das normas”.

Fonte: www.santiago.rs.gov.br