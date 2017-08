A Vibeli tem a cadeira certa para a sua sala de jantar

Santiago – Escolher o conjunto de cadeiras que irá compor a sala de jantar nem sempre é uma tarefa fácil. Não adianta apaixonar-se por certo modelo se ele é muito grande para o seu tamanho de mesa, por exemplo.

Por isso, é importante considerar alguns detalhes para acertar na compra. Se você já possui uma mesa de jantar, tente selecionar cadeiras que funcionem bem com ela.

Melhor não misturar madeiras diferentes nas cadeiras e na mesa ou comprar cadeiras transparentes para uma mesa de vidro. Misturar texturas está mais do que na moda. Também é essencial pensar no conforto. Veja o quanto você usa as cadeiras e quanto tempo passa nelas. Tecido nos assentos ou nas capas pode ser mais confortável e trazer alguma estampa para a sua sala de jantar.

Couro e camurça sintética são mais resistentes e fáceis de limpar. Se você passa muito tempo em longos almoços ou jantares de família, considere a possibilidade de comprar todas as cadeiras com braço e não apenas as da cabeceira da mesa.

Por último, sempre faça questão de experimentar os móveis antes de comprá-los, pois o design diferenciado que você procura tem que condizer com o conforto que você merece.