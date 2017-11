Cera de ouvido e a perda auditiva

Dr. Leonardo Buss*

A cera de ouvido é uma secreção produzida pelas glândulas ceruminosas e sebáceas, cuja função primordial é a proteção. Devido ao seu ph ácido, a cera protege a mucosa do canal auditivo contra infecções e fungos, evitando que poeiras ou outras partículas avancem para o canal e tragam problemas à sua audição.

Porém, a cera em excesso ou mal manipulada por hastes flexíveis, por exemplo, pode entupir o canal auditivo, gerando diminuição da audição e até dores. Entretando, essa perda auditiva, na maioria das vezes, é temporária. Após a retirada do excesso de cera, tudo volta ao normal. Consultar um especialista é de extrema importância para a limpeza correta do ouvido.

