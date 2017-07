Clédio Merlugo: o vestidofaz a festa

Santiago – Festas com temáticas específicas costumam marcar comemorações de uma maneira especial, sendo uma ótima inspiração para a festa de 15 anos. Uma opção que tem feito sucesso entre as meninas mais românticas é a capital francesa. Esse tema transborda delicadeza e elegância ao valorizar os principais elementos que fazem referência a Paris. É o cenário perfeito para combinar com um vestido delicado, com tons claros e bordados, digno de uma princesa.

Já para as debutantes mais modernas e cheias de estilo, uma balada cai muito bem. Além de divertida, uma festa com essa temática costuma ter baixo custo, pois o maior investimento é na pista de dança. Nesse caso, o vestido pode ser com muito brilho, colorido ou branco para destacar-se nas luzes e arrasar a noite toda!