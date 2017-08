Para que serve a LIP?

Dra. Rochele Durgante

A Luz Intensa Pulsada (LIP) é uma tecnologia que emite feixes de luz em comprimentos de onda variados na pele, gerando calor local por meio desses disparos. Vários estudos demonstram que a LIP é capaz de promover diversos efeitos benéficos, entre eles: o rejuvenescimento da pele, por proporcionar aumento na espessura, estimular a produção e reorganizar as fibras colágenas e elásticas (responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele); a redução de telangectasias (microvasos), rubor e vermelhidão, auxiliando no tratamento da rosácea; diminuição de manchas do rosto, colo e dorso das mãos (aquelas manchinhas escuras causadas pela exposição solar); depilação, removendo pelos indesejados da face, axilas, pernas, braços; poiquilodermia (manchas, vasos e envelhecimento do colo e pescoço); também proporciona melhora da aparência de rugas finas, da textura e aspereza da pele e olheiras.

