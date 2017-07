Uma proteção para os negócios

Canterle JP Seguros – O seguro empresarial pode trazer proteção e tranquilidade para donos de empresas de diferentes tamanhos e ramos, sendo altamente recomendado para qualquer negócio. Cada estabelecimento ou organização irá demandar uma cobertura diferente. Há disposição no mercado para uma grande quantidade de seguros que cobrem desde panes elétricas, incêndios e furtos até acidentes de saúde, dentre outros. Por isso, na hora de contratar esse serviço é importante avaliar o impacto que um determinado sinistro causaria ao empreendimento, bem como outros aspectos. Tudo isso irá influenciar na cobertura do seguro a ser escolhido. Com tantas opções uma boa dica é consultar um corretor. Esse profissional tem todas as informações necessárias para escolher o pacote que mais se enquadra com cada empresa, ajudando a minimizar suas chances de perdas financeiras com situações inesperadas.