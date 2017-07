(Sandra Siqueira)

A Prefeitura de Santiago promoverá uma Audiência Pública dia 19 de julho. Será às 9h na Secretaria de Desenvolvimento Social. No evento será apresentado o projeto que institui o Plano Plurianual (PPA) 2018/2021, construído com base no plano de governo da atual administração e do resultado do 3º Fórum Pró-Desenvolvimento de Santiago. Participe!

Concursão

Depois de anunciar o maior concurso da história do RS, o governador Sartori marcou

