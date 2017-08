(Arlete Gudolle)

Por que tratamos artistas e atletas como se fossem deuses? Ante tantos atos de corrupção e desgoverno, as pessoas preocupadas com o desenvolvimento do país devem estar se questionando sobre a existência de motivos pelos quais podem se espelhar nas ações de seus políticos. Depois do Mensalão, acreditavam que seriedade e ética fariam parte da atuação política. Fatos ainda mais graves são manchetes nos jornais. Para entender esse descrédito, basta superficial retrocesso histórico. Comecemos com D. João VI. Homem feio, glutão, desleixado, sujo e

Conteúdo liberado somente para assinantes. Assine aqui![/woocommerce_non_members_