Cultura valorizada

(Sandra Siqueira)

No sábado, ao participar do passeio chamado tour literário da Terra dos Poetas, pude testemunhar a riqueza cultural da nossa cidade, com seus consagrados escritores, poetas, artistas e suas obras. E o fato de seus trabalhos e legados estarem sendo trazidos à tona é um grande feito e nos mostra que Santiago está caminhando muito bem na preservação e valorização de sua história.

O exemplo deles

Também testemunhei a vocação, o empenho e o trabalho incansável pessoas como

Conteúdo liberado somente para assinantes. Assine aqui![/woocommerce_non_members_