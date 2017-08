Histórias que vivi 3

(Arlete Gudolle)

Continuação do texto do dia 21 de julho.

A narrativa havia parado assim: O que ela trazia no carrinho?

Um pacote de salgadinhos dos grandes, acho que três pacotes de bolachinha recheada, um caminhãozinho, uma bola e uma boneca. Disse-me a malandrinha com os olhos brilhantes, sorriso só dentes: Peguei os mais baratinhos, viu, mãe! Por favor, leva! ! Aí tu vai corrigir beeem as tuas provas… Entendi a mensagem!

