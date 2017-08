O corpo humano (II)

(Arlindo Disconzi)

No inverno…

No inverno, geralmente aumenta a vontade de comer doce, isso porque temos necessidade de armazenar mais calorias quando a temperatura baixa, aumenta a fome, menos exercícios, e lá estão uns quilinhos a mais.

Trememos de frio porque o corpo tenta manter a média de 37 graus. O tremor contraí os músculos e a combustão produz calor, aumentando a temperatura do corpo. Isso você também sente quando faz exercícios.

Os pelos do corpo ficam arrepiados no frio porque há contração do músculo que

Conteúdo liberado somente para assinantes. Assine aqui![/woocommerce_non_members_