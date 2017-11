(Sandra Siqueira)

O povo adora reclamar de tudo, principalmente do governo. Mas não faz a lição de casa na hora de cumprir com os seus próprios compromissos. Mais de 8 milhões de pessoas se inscreveram para a prova do Enem 2017 – Exame Nacional do Ensino Médio, só que muitos destes não compareceram. No primeiro domingo, 5, os faltosos representaram 29,8% do total. No segundo domingo, 11, o número cresceu para 32%, representando 1 a cada 3 inscritos.

