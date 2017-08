O pé humano (parte IV)

(Arlindo Disconzi)

O calçado de salto – Na mulher, o calçado de salto alto é acessório de beleza e elegância e um leve toque de sensualidade. Há 13 tipos de salto alto.

Quem primeiro usou salto alto foram os homens que, para manter o pé firme no estribo do cavalo, usavam um leve salto. Isso lhe dava uma estabilidade no ato de atirar flechas ou tiro de fuzil nas caçadas ou guerras. Lembramos que o cavalo era o meio de transporte da época. Só em 1630 é que as mulheres também começaram a usar salto no calçado.

Na Rússia há uma corrida com salto alto. Há sempre um traumatologista de plantão na competição.

