O valor do silêncio

(Arlete Gudolle)

Há pessoas que, ao se depararem com o sucesso dos outros, destilam sobre eles palavras ácidas como fel e se detêm em falhas com a mordaz intenção de eclipsarem a grandeza do feito. Com tal atitude, parece que só têm olhos para enxergar o lado mais feio das pessoas e dos trabalhos que executam. Só visam aos erros sem