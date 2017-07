Que atire a primeira pedra

Arlete Gudolle Lopes

Arlete Gudolle Lopes é santiaguense, professora, palestrante e escritora. Casada, mãe de três filhos e avó de dois netos. Formada em Letras, especialista em Teoria e Prática do Processo Educacional. É autora dos livros “O inquietante perfume de cravos” e “Fugaz Eternidade”, além de artigos e poemas publicados em Zero Hora e outros jornais, sites e revistas do país. Em 2015 foi Patrona da Feira do Livro.