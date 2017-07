A ideologização do ensino e da cultura

(João Lemes)*

O Ministério da Educação (MEC) é uma instituição, porém, antes disso ele é um grupo de estudiosos que determina o certo e o errado para o estudante. Muitas vezes determina até quem deve escrever livros para esses estudantes. Portanto, quem duvida que em muitas vezes o Mec não serviu à política ideológica?

E os artistas Luan Santana, Cláudia Leitte, Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil o que têm em comum, além da boa musicalidade? São todos ricos. E o que mais? Todos serviram-se do dinheiro da Lei Rouanet, criada para incentivar os novos talentos. E todos esses benefícios, caso do Luan Santana – que pegou mais de quatro milhões -, foram concedidos quando Gil era o ministro da cultura, pelo PT.

Muitas produções de filmes também levaram dinheiro do governo (ou disfarçado pelas empreiteiras) como “O Filho do Brasil” que retrata o próprio ex-presidente Lula. Por que esse filme recebeu o dinheiro de várias empreiteiras que hoje escandalizam o Brasil, como a OAS, Odebrecht e a Camargo Corrêa? Teria sido mais uma produção na tentativa de um Oscar?, sendo que nos últimos dez anos foram gastos 50 milhões em recursos públicos com esse pretexto.

Por isso é bom ficar atento quando artistas elogiam esse ou aquele governo, governo este sabedor de que os fãs desses ídolos não vão discordar deles. Wagner Moura, por exemplo, rico e famoso mocinho brasileiro lá no exterior, a todo momento fala em golpe. Qualquer criança sabe que essa história tem outro propósito; o de fazer uma mentira virar verdade à custa de artistas financiados com dinheiro público.

