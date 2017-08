Democracia e eleições

Valdo Barcelos

Valdo Barcelos é professor Associado da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), onde atua no Centro de Educação. Orientador de Mestrado e Doutorado. Escritor nos gêneros crônica, conto e poesia. Pesquisador Produtividade 1, do CNPq. Professor Conferencista Visitante no Instituto PIAGET, de Portugal. Professor Pesquisador Visitante no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-Manaus (INPA). Consultor da Unesco – MEC – INEP – MCT – CYTED – Capes – CNPQ – Membro da Anistia Internacional – Seção Brasil, desde 1972. Também é ecologista e pacifista. Membro da Academia Santa-Mariense de Letras. Coordenador do Grupo KITANDA, que pesquisa educação e intercultura. Coordena, junto com o professor Giovani Pasini, o Conselho Editorial da Editora Caxias, com sede em Santa Maria.