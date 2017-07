Depois do sufoco, vereadora conta como perdeu a mão

São Chico – Na semana passada a vereadora Elisandra Sacardi (PP), 36 anos, sofreu um acidente com um triturador de cana em sua casa em Rincão dos Luz. A reportagem foi até a propriedade para ouvir o que ela tem a dizer sobre o fato.

O acidente

“Como faço todos os dias, levanto cedo para fazer algum serviço antes de ir para a Câmara às 8h30min. Naquela manhã, como meu esposo estava com problemas de saúde e tomando antibióticos, chamei o filho para cortarmos uma carga de cana. O trabalho estava indo bem até que o triturador embuchou e, quando fui colocar outra cana, o vácuo do triturador puxou minha mão. Imediatamente gritei para o filho que me colocou na camioneta e me levou para o hospital.

Só pedia para não morrer

Sempre fui uma pessoa de fé e durante o trajeto fiz uma oração à Mãe Peregrina pedindo para que aliviasse a dor e que não me deixasse morrer. É importante citar que eu não perdi os dedos, mas a mão, e que o importante é que estou viva.

Hospital nota 11

Sobre o atendimento que tive no hospital de Santiago, eu quero dizer que a nota não foi 10 e sim 11.

Agradecimentos

Gostaria de agradecer a todas as pessoas que oraram, ligaram e se colocaram à disposição e que de uma maneira ou de outra foram solidárias comigo. Estou de atestado médico por 13 dias, mas digo a minha comunidade que em breve estarei de volta na Câmara fazendo aquilo que mais gosto que é trabalhar pelo povo.