Lula é condenado a nove anos na Lava-Jato

O ex-presidente Lula (PT) foi condenado pelo juiz Sergio Moro a nove anos e seis meses de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do tríplex do Guarujá, investigado no âmbito da Operação Lava Jato.

O Ministério Público Federal pediu a prisão em regime fechado, sustentando que ele recebeu 3 milhões e 700 mil em benefício próprio de um valor de 87 milhões de corrupção – da empreiteira OAS, entre 2006 e 2012.

Conforme o Ministério Público, Lula teria recebido o tríplex no Guarujá em troca por contratos fechados entre a OAS e a Petrobras durante sua gestão.

Do total, 2,4 milhões se referiam a melhorias e reformas de um tríplex no Guarujá, e outro 1,3 milhão teria financiado o armazenamento de seus bens pessoais entre 2011 e 2016, incluindo o acervo de presentes recebidos durante seus anos na presidência. (Fonte Exame)