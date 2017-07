São Vicente – O prefeito Paulo Flores (PMDB) é daqueles administradores que dá valor a cada centavo e com pouco mais de três meses de governo mostrou para todos que a ordem inicial é poupar. Na segunda ele mandou para o legislativo um projeto reduzindo o valor das diárias dos funcionários, a sua, do vice e secretários, claro que teve gente berrando, principalmente a classe dos motoristas que chega a dobrar o salário só com os pagamentos extras. A atitude do prefeito sem dúvida merece destaque porque quando se fala em rombos com diárias todo mundo aponta o dedo e sabe criticar, mas agora pasmem o projeto que ajudaria a diminuir gastos da prefeitura acabou barrado pelos vereadores “zeladores da cidade”, incluindo uns do mesmo lado do prefeito.

O cara tem tutano

O prefeito que era administrador de um açougue mostrou que tem tutano e sabe cortar na carne, viu um de seus CCs (motorista) na reunião dos vereadores brigando contra a redução das diárias e no outro dia acabou exonerado, para servir de exemplo.