Presidente Temer gastará 100 mil em ração de aves e peixes

Quando o brasileiro pensa que não falta mais nada para acontecer, surge uma nova bomba: a presidência da República vai gastar quase 100 mil em ração, milho e suplementos para alimentar por um ano as cerca de 400 aves (entre elas, muitas emas e avestruzes) e os mais de 500 peixes adultos que vivem nas residências oficiais. Chama atenção a descrição detalhada no edital e o nível de exigência dos produtos. Os peixes, por exemplo, terão sua alimentação reforçada com “suplementos energéticos com aminoácidos essenciais e vitaminas, enriquecido com probiótico e prebiótico de primeira qualidade”. Só neste item serão gastos mais de 9 mil.

FOTO: JARDINS DO PALÁCIO DA ALVORADA