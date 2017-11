Vereadores de São Francisco reduzem recesso pela metade

Por nove votos favoráveis e dois contrários, os vereadores aprovaram projeto do colega Eberton Luiz (Peruca do PT), que propôs a redução do recesso de verão de 60 para 30 dias. “Estamos tendo a oportunidade de escrevermos um capítulo importante. Quando assumi, em janeiro, eu fiquei com vergonha de dizer que estava em férias”, disse Peruca. Já o vereador Antônio Wallao, PP, foi contra, alegando que a Câmara não para durante 15 dias no inverno, ao contrário do que ocorre em outros municípios. A lei já está valendo e será implantada no início de 2018.