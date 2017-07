Santiago – O consagrado cantor Diogo Bonatto foi o escolhido para a comemoração do primeiro ano da Pizzaria Chico Lanches, no Shopping Ilha Bella. Diogo se apresenta no sábado (29) à noite. Trata-se de um presente especial a todos os clientes que apreciam um bom ambiente, saborosas pizzas, os lanches e uma ótima música.