Entre os dias 27 de setembro e 3 de outubro acontece o festival “Caio Entre Nós”, que ocorrerá em três locais de Porto Alegre: o Teatro do Sesc, a Sala de Música do Theatro São Pedro e Santander Cultural, por iniciativa do diretor Luis Arthur Nunes, do ator Marcos Breda e da produtora Ivana Dalle. Será uma semana inteira com mostra teatral, bate-papos literários e sessões de cinema. A iniciativa pretende comemorar os 70 anos de nascimento do escritor santiaguense.