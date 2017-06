São Vicente – O prefeito Paulo Sérgio Flores publicou decreto nesta terça, 6, antecipando as férias de julho para esta quarta, 7. Os problemas causados pela chuvarada foi o motivo da antecipação do recesso nas escolas municipais, já que as estradas estão intrafegáveis e os alunos estão faltando às aulas. O retorno será dia 19.