O número de veículos aumenta a cada ano em Jaguari. Já são mais de 6 mil emplacados no município, além dos de fora que circulam no município. Em dias de movimento, principalmente na área central, é difícil achar uma vaga para estacionar. A Prefeitura busca uma solução e não descarta a possibilidade de implantar estacionamento oblíquo em algumas ruas do centro.