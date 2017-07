Motorista morre atingido por eixo de carreta

Tupanciretã – Edson Almeida Simões, 54 anos, morreu no final da tarde de segunda (12) após ser atingido por um eixo de uma bitrem em Inhacapetum, interior de Tupanciretã. Ele teria entrado embaixo da carreta para soltar o freio de uma roda que havia trancado, quando o veículo andou. O motorista chegou a ser socorrido com vida, mas faleceu a caminho do Hospital de Santiago.

Fonte: Jornal Manchete