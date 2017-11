Nossos leitores vianenses

Um jornal com variedade

Elir Melo da Fontoura, 46 anos, é mais uma das assíduas leitoras do jornal mais comentado na cidade. “Gosto do Expresso pela variedade das notícias. Leio do início ao fim, mas o que realmente gosto são das notícias da minha cidade e das sessões da Câmara”, diz Elir. Há sete anos trabalha no Bazar e Confecções Wallau. Casada com Francisco Fontoura e mãe do Eliézer, sargento no 10º Blog de Alegrete. A família mora na rua Piraju.