Uma vicentense na Assembleia Legislativa

Fabiana Durgante deixou o município aos 19 anos, após formar-se em Técnica Agropecuária. Mudou-se para Santa Cruz, tornando-se a primeira mulher a ser instrutora em uma companhia fumageira do Brasil. Por seus conhecimentos, foi convidada a ajudar o deputado Édson Brum (PMDB) na CPI dos adubos. Com o término da CPI, foi convidada pelo deputado para integrar a sua assessoria em Porto Alegre. A vicentense está sempre de olho em tudo o que acontece e seguidamente visita as cidades do Vale do Jaguari, ouvindo pedidos dos produtores rurais, já que o deputado Édson Brum integra a comissão de agricultura.