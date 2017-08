A encantadora Sheila Mello

O sucesso é o resultado da ousadia, de saber acreditar e aproveitar as oportunidades. Foi assim que Sheila Mello se tornou uma das mulheres mais famosas do Brasil, dona de uma brilhante carreira como dançarina do grupo É o Tchan. Ela estampou editoriais das principais revistas, participou dos mais cobiçados programas de televisão e no auge da carreira soube identificar a hora de investir noutros talentos. Hoje, como atriz, Sheila brilha nos palcos do teatro e também em produções para o cinema e TV. Em Santiago ela esbanjou beleza, simpatia e carinho. Também fez várias postagens e levou o nome da cidade a milhões de fãs, encantando até mesmo com uma linda foto de um pôr de sol santiaguense.