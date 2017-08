Os pequenos alunos do Colégio Medianeira visitaram o jornal Expresso nesta sexta, 25. As três turmas do 1º ano estavam acompanhadas pelas professoras Catiane, Sibele e Cristina. As educadoras estão ensinando aos alunos sobre os meios de comunicação e a visita foi agendada para complementar o conteúdo trabalhado em sala de aula.

