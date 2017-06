Festa junina na escola Boa Vista

Santiago – Junho é o mês de comemorar o Dia de São João e das festas juninas, comemorações tradicionais no calendário dos brasileiros. Tem muitas brincadeiras, comidas deliciosas e fantasias legais. É neste clima alegre que a Boa Vista promete fazer uma baita festa na quadra da escola.

O evento será no sábado (11), às 14h30. A direção convida a comunidade santiaguense para se divertir e provar as delícias oferecidas na praça de alimentação. Também haverá apresentações dos alunos e o The Voice Kids, no qual os pequenos vão soltar a voz e mostrar seus talentos na música.