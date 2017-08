Ford Superauto apresenta o novo Ecosport

Santiago – A Ford Superauto convida para um coquetel de lançamento do novo Ecosport 2018. Será neste sábado (26) às 9h30, na Pinheiro Machado Machado, 2401. Fone: 3251- 8008.

O visual reestilizado do novo Ford EcoSport 2018 já não é segredo. O modelo estreou em janeiro no Salão de Detroit (EUA) e depois apareceu novamente em junho no Salão de Buenos Aires. As mudanças externas foram sutis, com destaque para a grade frontal que agora lembra o SUV maior Edge.

As principais alterações, como a própria Ford destaca, estão no interior, com cabine redesenhada e novos materiais. E nos motores com a estreia do inédito 1.5 flex de três cilindros.