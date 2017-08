Grupos teatrais de Santiago conquistaram Itaqui

No final de semana passada aconteceu o Festival Internacional de Itaqui, com grupos de várias partes do Estado. Os representes de Santiago eram o o Grupo Oficina de Teatro e o Artemágika que trouxeram vários prêmios. Luana Diello, levou o cobiçado prêmio de Melhor Atriz pela peça “Tragédia Grega”, que levou ainda Melhor Iluminação (Pablo Damian) e outras oito indicações.

Por sua vez, o Artemágika encenou a peça infantil “O Tesouro do Baú”, que conquistou o prêmio de Melhor Sonoplastia. Já na categoria adulto, foram dois prêmios para o espetáculo “Tramóia”, que ganhou de Melhor Cenário e Melhor Atriz Coadjuvante (Jordana Ben).