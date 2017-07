Melhorias na Rodoviária de Santiago

(Por Stêvão Limana)

Santiago – Nos últimos dias a Estação Rodoviária tem apresentado reformas na sua infraestrutura. Conforme o administrador, Jorge Viero, o investimento custou mais de 50 mil. Na parte interna foi dada uma melhora nos guichês, com bancos e balcões novos para os funcionários, cumprindo as obrigatoriedades do Ministério do Trabalho. Também foi trocado todo forro e instalado uma manta térmica.

Na área externa, foram colocadas placas de trânsito para orientar os clientes nos sentidos da rua e estacionamento. A fachada também passa por renovações na pintura. Conforme Jorge, as obras devem durar mais alguns dias, mas nada que prejudique no atendimento ao público.